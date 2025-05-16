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ЦСКА представил новую форму

Сегодня, 15:40
5

Состоялась презентация игровой формы ЦСКА на следующий сезон.

Армейцы представили экипировку от нового технического партнера – компании PRIMERA.

Ее дизайн отсылает к победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Победа в Кубке УЕФА – историческое событие не только для ПФК ЦСКА, но и для всего российского футбола. И очень здорово, что благодаря бренду PRIMERA мы можем вернуть частичку 2005-го, очень знакового года для клуба.

Дизайн той формы стал культовым на многие годы и до сих пор вызывает ностальгию у болельщиков. На мой взгляд, наши дизайнеры вместе с PRIMERA отлично справились с задачей и сделали очень ценную отсылку к памятной победе.

При этом сама форма по исполнению, безусловно, ориентирована на сегодняшний день. И те наши футболисты, которые уже приняли участие в фотосессии домашнего комплекта формы, успели убедиться в ее качестве.

Впереди нас ждут анонсы других комплектов, а пока важно отметить, что мы действительно очень рады сотрудничеству с молодым отечественным брендом», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
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Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1747400030
Недостаточно спонсоров по-моему
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Loko_Roma
1747401284
Как и всегда, что нового то?
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fakeid
1747401828
вместо одной нормальной фотки не пойми что. не разглядеть нормально. копируют тизеры китайских смартфонов.
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...уефан
1747402834
...ну-все, теперь Зенит и Краснодар проигрывают по два своих матча и можно праздновать в новой форме Чемпионство)...
Ответить
acor94
1747402991
Непонятный игрок затерялся на черном фоне. Кто там?
Ответить
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