ЦСКА представил новую форму

Состоялась презентация игровой формы ЦСКА на следующий сезон.

Армейцы представили экипировку от нового технического партнера – компании PRIMERA.

Ее дизайн отсылает к победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Победа в Кубке УЕФА – историческое событие не только для ПФК ЦСКА, но и для всего российского футбола. И очень здорово, что благодаря бренду PRIMERA мы можем вернуть частичку 2005-го, очень знакового года для клуба.

Дизайн той формы стал культовым на многие годы и до сих пор вызывает ностальгию у болельщиков. На мой взгляд, наши дизайнеры вместе с PRIMERA отлично справились с задачей и сделали очень ценную отсылку к памятной победе.

При этом сама форма по исполнению, безусловно, ориентирована на сегодняшний день. И те наши футболисты, которые уже приняли участие в фотосессии домашнего комплекта формы, успели убедиться в ее качестве.

Впереди нас ждут анонсы других комплектов, а пока важно отметить, что мы действительно очень рады сотрудничеству с молодым отечественным брендом», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.