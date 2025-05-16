«Зенит» сделает уникальный подарок новорожденным Санкт-Петербурга

В день своего официального столетия 25 мая 2025 года «Зенит» подарит детям, которые родятся в этот день в Санкт-Петербурге, памятный знак – медаль будущего чемпиона.

«Памятный сувенир, как и традиционная медаль для новорожденных петербуржцев, выполнен из мельхиора и выпущен совместно с Санкт-Петербургским монетным двором.

На лицевой стороне выгравированы юбилейный шеврон и самый посещаемый стадион страны – «Газпром Арена»; по контуру расположена надпись «Родившемуся 25 мая, в день 100-летия футбольного клуба „Зенит“». На обороте – зенитовская стрелка с двумя звездами, а также дата и место рождения.

Медаль будущего чемпиона вместе с праздничным напутствием будет упакована в сине-бело-голубую коробочку с изображением львенка – в честь главного символа петербургского клуба.

Памятные знаки будут централизованно и заблаговременно переданы клубом в каждый роддом Петербурга; для их получения один из родителей новорожденного обязательно должен иметь петербургскую прописку», – говорится в сообщении клуба.