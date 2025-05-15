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  • Червиченко назвал клуб РПЛ, уровню которого соответствует Соболев

Червиченко назвал клуб РПЛ, уровню которого соответствует Соболев

Сегодня, 19:40
3

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что нападающий Александр Соболев не соответствует уровню «Зенита».

«Если ещe и чемпионства не будет, ему может даже с футболом стоит заканчивать. Карьера Саши катится не совсем по наклонной, но это игрок уровня «Крыльев Советов», команд, которые располагаются на десятом месте и ниже.

На фоне того, что его почему-то считали одним из лидеров «Спартака», а потом купили за совершенно дикие деньги в «Зенит», это смотрится странно и, наверное, глупо. А так, в принципе, забивать-то он иногда может. Вот он в предыдущем туре два мяча забил. Просто это игрок не уровня «Зенита» – и всe», – сказал Червиченко.

  • «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа прошлого года.
  • Форвард провел за петербуржцев 29 матчей, забил 6 голов, отдал 2 передачи.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Крылья Советов Соболев Александр Червиченко Андрей
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Комментарии (3)
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fakeid
1747328462
не, ну а кого ещё можно было взять на роль дзюбла? чтобы такой же габаритный и с паспортом. такой игрок в стране был всего один. не его же близнеца по аквапарку из ростова брать.
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ЗаЖиМ
1747329984
"Чайка"
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Городовой
1747331861
Да в принципе забить и я могу. Особенно если мяч от штанги удачно отскочит и ударится об ногу.
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