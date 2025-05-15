Червиченко назвал клуб РПЛ, уровню которого соответствует Соболев

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что нападающий Александр Соболев не соответствует уровню «Зенита».

«Если ещe и чемпионства не будет, ему может даже с футболом стоит заканчивать. Карьера Саши катится не совсем по наклонной, но это игрок уровня «Крыльев Советов», команд, которые располагаются на десятом месте и ниже.

На фоне того, что его почему-то считали одним из лидеров «Спартака», а потом купили за совершенно дикие деньги в «Зенит», это смотрится странно и, наверное, глупо. А так, в принципе, забивать-то он иногда может. Вот он в предыдущем туре два мяча забил. Просто это игрок не уровня «Зенита» – и всe», – сказал Червиченко.