Валуев дал совет Соболеву после незабитого пенальти

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил выступление Александра Соболева за «Зенит».

Нападающий не реализовал пенальти в матче Кубка против ЦСКА. Петербуржцы в итоге вылетели из турнира.

«Трансфер Соболева в «Зенит»? Мне ведь от футболистов игра нужна. Его промах, конечно, обидный, но я бы его так не гнобил. Это спорт, все на нервах. Как человек, который с единоборствами на ты, скажу: вопрос не в том, как ты споткнулся или упал, а в том, как ты с этим справился», – сказал Валуев.