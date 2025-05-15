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  • Червиченко: «Из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева»

Червиченко: «Из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева»

Сегодня, 17:20
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Зенита» от ЦСКА в Кубке.

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 0:2 в ответной игре и вылетели из турнира. В РПЛ команда занимает второе место за два тура до конца сезона.

«Мне кажется, после сезона из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева. Возможно, он удержится, но у него возникнут проблемы.

Ладно бы, если команда просто проиграла. Есть несколько негативных моментов: не выиграли трофей в год столетия, не обыграли «Спартак», неудачные трансферы и совсем нет игры. Думаю, если «Зенит» не станет чемпионом, перемены коснутся не только тренерского штаба», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей Медведев Александр
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Комментарии (13)
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Интерес
1747319407
Мы вот тут попусту бакланим,а в офисе "иглы Кощея" идёт упорная работа по обоснованию празднования "фальшака"без обещанного результата. Тут ведь и ВВП может вспомнить о своей реплике,что на поле у команды что-то нет своих футболистов,и глянуть в затратную ведомость.Желающих ему её подсунуть для обозрения-пруд-пруди!
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Garrincha58
1747319999
его уберут в зимнею паузу
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Каратель помойников
1747320415
Дурак жиробас! Бизднит наро вообще расформировывать,ибо это позор,а позору в рпл не место
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Ziklop
1747320433
это было бы здорово!
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...уефан
1747320938
..."Лопух, поедем к шефу!" "Будем бить аккуратно, но сильно!"(с)...
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Айболид
1747323473
До чего же убогие типы за свинарик топят . Сами всравшие и коням и мусору , теперь радуются вылету Зенита из кубка . Страшно представить , что у некотрых из них паспорт гражданина РФ имеется . А им в зоопарке самое место .
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rash1959
1747323844
Не надо их убирать, есть вариант проще-убрать синит из российского футбола
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