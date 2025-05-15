Червиченко: «Из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Зенита» от ЦСКА в Кубке.

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 0:2 в ответной игре и вылетели из турнира. В РПЛ команда занимает второе место за два тура до конца сезона.

«Мне кажется, после сезона из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева. Возможно, он удержится, но у него возникнут проблемы.

Ладно бы, если команда просто проиграла. Есть несколько негативных моментов: не выиграли трофей в год столетия, не обыграли «Спартак», неудачные трансферы и совсем нет игры. Думаю, если «Зенит» не станет чемпионом, перемены коснутся не только тренерского штаба», – сказал Червиченко.