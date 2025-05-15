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Бубнов объяснил, почему «Спартак» провалил весну

Сегодня, 17:03
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Александр Бубнов назвал причины, которые привели к неудачным результатам «Спартака» во второй части сезона.

  • «Спартак» одержал 1 победу в 5 последних матчах.
  • Команда занимает 5-е место по итогам 28 туров РПЛ.

«Почему «Спартак» завалил весну? С ними злую шутку сыграли конкуренция и очень большой выбор. Станкович задeргался, стал ротировать состав очень сильно.

Плюс они не решили вопросы в обороне вообще – у них только один Бабич. Всe, это проблема, а пляшут от обороны.

И казалось бы, такая группа атаки, да, Угальде перестал забивать. Почему? Потому что до него мяч [не доходит], как сейчас уже все спецы-футболисты однозначно говорят, почему при такой группе атаки до Угальде доходит мало мяч? Он всe правильно делает, но как он забьeт, если ему мяч не поставляют?» – сказал Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
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Комментарии (2)
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Янвapь 62
1747318766
Потому, что Левников не все игры судил
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Интерес
1747318943
Словом,классическая утрата боевых качеств вследствие ожирения организма.Нормальное явление,когда нехватка заставляет собрать все силы в единый кулак,а переизбыток приводит к условным "пьянкам-гулянкам".КУдЫ стремиться???
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