Бубнов объяснил, почему «Спартак» провалил весну

Александр Бубнов назвал причины, которые привели к неудачным результатам «Спартака» во второй части сезона.

«Спартак» одержал 1 победу в 5 последних матчах.

Команда занимает 5-е место по итогам 28 туров РПЛ.

«Почему «Спартак» завалил весну? С ними злую шутку сыграли конкуренция и очень большой выбор. Станкович задeргался, стал ротировать состав очень сильно.

Плюс они не решили вопросы в обороне вообще – у них только один Бабич. Всe, это проблема, а пляшут от обороны.

И казалось бы, такая группа атаки, да, Угальде перестал забивать. Почему? Потому что до него мяч [не доходит], как сейчас уже все спецы-футболисты однозначно говорят, почему при такой группе атаки до Угальде доходит мало мяч? Он всe правильно делает, но как он забьeт, если ему мяч не поставляют?» – сказал Бубнов.