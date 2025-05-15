«Реал» попросил «Ливерпуль» бесплатно отпустить Трента до клубного ЧМ

«Реал» попросил «Ливерпуль» досрочно отпустить защитника Трента Александера-Арнольда без денежной компенсации. «Мадрид» хочет заявить игрока на клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить «красным» от 500 до 850 тысяч фунтов, однако на самом деле эти расходы не входят в стратегию клуба.

«Ливерпуль» ранее объявил об уходе Трента по окончании сезона. Контракт защитника с английским клубом истекает 30 июня, уже по ходу клубного ЧМ.