Агент Батракова ответил на вопрос о трансфере игрока в «Зенит»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с контрактом игрока.

– Болельщики «Локомотива» опасаются, что контракт с Батраковым могут не продлить и летом он может перейти в «Зенит». Вам есть, чем успокоить фанатов?

– Подробности, наверное, мы сейчас освещать не будем. Но у нас абсолютно нормальный диалог. Мы очень хорошо продвинулись над работой с новым контрактом.

Пока беспокоиться болельщикам нет никаких причин. Всe идeт в тех рамках, которые мы определили с клубом. Как только будут какие-то новости или законченные документы, клуб обязательно сообщит об этом.

– А в целом «Локомотив» рассчитывает на Батракова в следующем сезоне?

– Рассчитывает, конечно. Помимо того, что это воспитанник. Это игрок, который в свой юный по футбольным меркам возраст уже сегодня определяет лицо команды. Поэтому, тут другого ответа быть не может.