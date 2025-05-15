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Агент Батракова ответил на вопрос о трансфере игрока в «Зенит»

Сегодня, 09:31

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с контрактом игрока.

– Болельщики «Локомотива» опасаются, что контракт с Батраковым могут не продлить и летом он может перейти в «Зенит». Вам есть, чем успокоить фанатов?

– Подробности, наверное, мы сейчас освещать не будем. Но у нас абсолютно нормальный диалог. Мы очень хорошо продвинулись над работой с новым контрактом.

Пока беспокоиться болельщикам нет никаких причин. Всe идeт в тех рамках, которые мы определили с клубом. Как только будут какие-то новости или законченные документы, клуб обязательно сообщит об этом.

– А в целом «Локомотив» рассчитывает на Батракова в следующем сезоне?

– Рассчитывает, конечно. Помимо того, что это воспитанник. Это игрок, который в свой юный по футбольным меркам возраст уже сегодня определяет лицо команды. Поэтому, тут другого ответа быть не может.

  • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 35 матчей за «Локомотив», забил 14 голов, сделал 10 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
  • Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
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