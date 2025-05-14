Реакция Мостового на неудачный пенальти Соболева в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на незабитый пенальти зенитовца Александра Соболева в серии против ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти).

«Бить пенальти как Соболев – непозволительно. Если бы я был на поле, разорался бы просто. Таким ударом ты унижаешь партнеров и закапываешь себя», – сказал Мостовой.