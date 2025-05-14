Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА

Раскрыта информация о времени зенитовца Александра Соболева за компьютером перед кубковым матчем с ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти).
«Перед финалом Пути РПЛ Александр Соболев сократил игровое время в Dota 2. За последние восемь дней форвард провeл лишь 340 минут за компьютером, но ему это не помогло.
Отдельно отметим выбор однокнопочного Леорика в семи из девяти каток», – написал источник.
- Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии.
- «Зенит» вылетел из турнира.
- Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»