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  • Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА

Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА

Сегодня, 22:47
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Раскрыта информация о времени зенитовца Александра Соболева за компьютером перед кубковым матчем с ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти).

«Перед финалом Пути РПЛ Александр Соболев сократил игровое время в Dota 2. За последние восемь дней форвард провeл лишь 340 минут за компьютером, но ему это не помогло.

Отдельно отметим выбор однокнопочного Леорика в семи из девяти каток», – написал источник.

  • Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии.
  • «Зенит» вылетел из турнира.
  • Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Кубок Зенит Соболев Александр
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Комментарии (2)
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1747252261
Чё вы к пацану привязались? Он хоть в ворота попал,в отличие от чрезмерно-загорелого героя Копакабана Балтии!
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