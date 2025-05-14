Мостовой назвал беспределом решение судьи в матче ЦСКА – «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил решение поставить пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче с ЦСКА.

«Судьи издеваются над футболом. Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно чиркает мяч по руке? Вы что делаете? Они смотрят пять минут, потом идут к монитору…

Какая игра рукой? Вы сами себе противоречите. Игра рукой – это когда человек играет рукой. Когда мяч случайно где‑то чирканул… это вообще ужас! Беспредел! Соберитесь уже. Что тогда защитнику сделать с руками? Вообще, может, отрубить или отрезать их? Не понимаю.

Я болею за футбол. Не издевайтесь над игрой, ребят», – сказал Мостовой.