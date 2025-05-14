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Мостовой назвал беспределом решение судьи в матче ЦСКА – «Зенит»

Сегодня, 21:01
18

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил решение поставить пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче с ЦСКА.

«Судьи издеваются над футболом. Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно чиркает мяч по руке? Вы что делаете? Они смотрят пять минут, потом идут к монитору…

Какая игра рукой? Вы сами себе противоречите. Игра рукой – это когда человек играет рукой. Когда мяч случайно где‑то чирканул… это вообще ужас! Беспредел! Соберитесь уже. Что тогда защитнику сделать с руками? Вообще, может, отрубить или отрезать их? Не понимаю.

Я болею за футбол. Не издевайтесь над игрой, ребят», – сказал Мостовой.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Мостовой Александр
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Комментарии (18)
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Таврида
1747246023
Мостовой, ну квакни еще про руку Абдулкадырова и пенальти в матче ЦСКА-Спартак, там ее вообще соперник сзади под траекторию мяча подбил.
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acor94
1747247211
Мост не шарит. Любое попадание мяча в руку в штрафной - пенальти. Нечего лапти раскидывать, Адамов молоток, подтёр говно за казахом.
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bset
1747247283
Я не понял этот пенальти. Касание случайное. У Мойзеса мог быть офсайд, если бы мяч прошел.
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Серый212918
1747248438
Ростов, слово за тобой!!! С победой!!!
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BRO_football
1747248866
Действительно. Как так можно? Зениту впервые не подыграл судья. Возмутительно!
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Иван Петров 1986
1747249093
Судьи совсем распоясались.Совсем не помогают блохастым.
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Январь 59
1747249639
Считаю полным беспределом финансовые нарушения клубом. Почему игроки не получают зарплату, сейчас что середина девяностых, когда по полгода люди работали без зарплаты. Нет денег , снимайтесь с чемпионата и объявляется банкротство. Или администрация решила на депозите подержать бабло, а потом получив проценты с очень солидной суммы потереть грязные ручонки.
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АЛЕКС 58
1747249976
Саша! Такие матчи нужно смотреть трезвым!
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Snek
1747249989
Пенальти и правда крайне странный, никакого влияния на игру это касание не сделало, рука в естественном положении. Чего они там смотрели? Кроты, что тут сказать.
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