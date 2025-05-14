Мостовой назвал беспределом решение судьи в матче ЦСКА – «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил решение поставить пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче с ЦСКА.
- Главный арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый после подсказки VAR за игру рукой Нуралы Алипа.
- Иван Обляков не реализовал пенальти, удар отбил Денис Адамов.
«Судьи издеваются над футболом. Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно чиркает мяч по руке? Вы что делаете? Они смотрят пять минут, потом идут к монитору…
Какая игра рукой? Вы сами себе противоречите. Игра рукой – это когда человек играет рукой. Когда мяч случайно где‑то чирканул… это вообще ужас! Беспредел! Соберитесь уже. Что тогда защитнику сделать с руками? Вообще, может, отрубить или отрезать их? Не понимаю.
Я болею за футбол. Не издевайтесь над игрой, ребят», – сказал Мостовой.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового