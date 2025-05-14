Медведев сказал, в каком году у «Зенита» был самый сильный состав

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что самый сильный состав у клуба был в 2008 года. Петербуржцы тогда выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Самый сильный состав – который выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Это был сплав ребят из нашего двора и таких высококлассных легионеров, как Данни. Команда играла вдохновенно, разгромить «Баварию» просто так никому не удается», – сказал Медведев.
- «Зенит» в этом сезоне занимает 2-е место в РПЛ по итогам 28 туров.
- Отставание от «Краснодара» – 1 очко.
Источник: «Матч ТВ»