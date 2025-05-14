Родриго отреагировал на информацию о нежелании играть за «Реал»

Вингер «Реала» Родриго прокомментировал информацию о том, что не видит себя в клубе в следующем сезоне.

Вчера игрок покинул тренировку команды спустя 15 минут после ее начала в сопровождении врачей.

«Спасибо за все сообщения и заботу. Скоро вернусь. Перестаньте выдумывать🤦🏾‍♂️», – написал футболист в социальной сети.