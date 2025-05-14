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Родриго отреагировал на информацию о нежелании играть за «Реал»

Сегодня, 18:34

Вингер «Реала» Родриго прокомментировал информацию о том, что не видит себя в клубе в следующем сезоне.

Вчера игрок покинул тренировку команды спустя 15 минут после ее начала в сопровождении врачей.

«Спасибо за все сообщения и заботу. Скоро вернусь. Перестаньте выдумывать🤦🏾‍♂️», – написал футболист в социальной сети.

  • Ожидается, что из-за повреждения Родриго не сыграет во встрече 36-го тура Примеры с «Мальоркой».
  • Ранее сообщалось, что вингер просил главного тренера не выпускать его в матче с «Барселоной» (3:4) в 35-м туре, так как посчитал, что находится не в лучшей форме.
  • 24-летний Родриго провел 50 матчей за «Реал» в этом сезоне, забил 13 голов, отдал 10 передач.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Родриго
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