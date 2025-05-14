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Медведев объяснил, что мешает «Зениту» играть хорошо

Сегодня, 18:10
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о борьбе команды за седьмой подряд чемпионский титул.

– Что иногда мешает играть хорошо?

– Соперники мешают [улыбается]. И закон психологии. Чем длиннее победная серия, тем больше хотят нашу команду обыграть. Соперники выходят играть с нами как на последний бой. Бюджеты в футболе не играют, играют люди, тренируют и управляют тоже люди.

Клуб и команда – сложный организм. Именно моменты в великой истории клуба позволили выйти на текущие победы, уже шесть побед подряд. И за седьмую будем бороться до последнего.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
  • Петербургская команда выиграла последние шесть чемпионатов России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (1)
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NewLife
1747240054
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