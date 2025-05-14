Медведев объяснил, что мешает «Зениту» играть хорошо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о борьбе команды за седьмой подряд чемпионский титул.
– Что иногда мешает играть хорошо?
– Соперники мешают [улыбается]. И закон психологии. Чем длиннее победная серия, тем больше хотят нашу команду обыграть. Соперники выходят играть с нами как на последний бой. Бюджеты в футболе не играют, играют люди, тренируют и управляют тоже люди.
Клуб и команда – сложный организм. Именно моменты в великой истории клуба позволили выйти на текущие победы, уже шесть побед подряд. И за седьмую будем бороться до последнего.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
- Петербургская команда выиграла последние шесть чемпионатов России.
Источник: «Матч ТВ»