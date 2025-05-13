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«Челси» разрешат выбрать, в каком еврокубке играть

Сегодня, 21:45
3

«Челси» оказался в необычной ситуации благодаря результатам текущего сезона.

Команда Энцо Марески может выиграть Лигу конференций и получить путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Также лондонцы могут квалифицироваться в Лигу чемпионов, заняв итоговое место в топ-5 АПЛ.

Если это произойдет, то «Челси» разрешат выбрать, в каком еврокубке играть. Это предусмотрено регламентом УЕФА.

  • Финал Лиги конференций пройдет 28 мая в Польше.
  • Соперником «Челси» будет «Бетис».
  • В АПЛ команда идет на 5-м месте за 2 тура до конца чемпионата.

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Источник: ESPN
Лига чемпионов Лига Европы Челси
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Комментарии (3)
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Dr Metal
1747164216
Да ясен пень в лиге чемпионов
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кайрос
1747168577
А Зенит позор российского футбола пусть отдыхает.Такой выбор ему не грозит.Гы гы
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