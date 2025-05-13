«Челси» оказался в необычной ситуации благодаря результатам текущего сезона.

Команда Энцо Марески может выиграть Лигу конференций и получить путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Также лондонцы могут квалифицироваться в Лигу чемпионов, заняв итоговое место в топ-5 АПЛ.

Если это произойдет, то «Челси» разрешат выбрать, в каком еврокубке играть. Это предусмотрено регламентом УЕФА.