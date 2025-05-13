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  • «Спартаку» отказали в статусе «народной команды»: «Надо к этому подходить со здравым смыслом»

«Спартаку» отказали в статусе «народной команды»: «Надо к этому подходить со здравым смыслом»

Сегодня, 18:50
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему «Спартак» сейчас не заслуживает статуса «народной команды».

«Спартак» нельзя называть народной командой. Надо к этому подходить со здравым смыслом. Кругом одни иностранцы.

Когда-то приучили всех к тому, что это народная команда. Да, когда-то была, много за них болело, когда ещe Симонян за них играл, когда у них ещe футболисты были классные, просто чудо.

А сейчас не на кого глаз положить. А если на кого-то и можно, то это обязательно иностранец. А среди россиян там и нет никого, абсолютно никого отметить нельзя.

Я бы это звание «народная» вообще не давал. Заграницей вообще такого понятия нет. Есть только национальная сборная – всe», – заявил Пономарeв.

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Пономарев Владимир
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Комментарии (10)
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...уефан
1747152168
..."И снова налил себе из графина в стакан"(с)...
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Интерес
1747156431
А у нас на каких скрижалях выбито это звание в честь "СПартака"???Кто-то ляпнул,и понравилось,понеслось...
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шахта Заполярная
1747156507
Опять таблетки забыл выпить
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Prosechik
1747157002
совсем беда на сайте с трезаомыслящими экспертами вот и привлекают выживших из ума дедов , а так=же кончельскисов и мостовых с червиченками( хреен редьки не слаще)
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Литейный 4 (returned)
1747158077
Какая народная! Сейчас за них только стыдно. Судьи тащат в каждом туре. А если нормально судят, то минус 3 очка. Гыгыгы
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NewLife
1747159757
Кто спрашивает твое мнение? Помойная грязь ? Букерский интернет сортир ? Много на себя берешь, маразматик(
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АК 68
1747161757
С каких это пор Пономарев стал звания и регалии раздавать? Кому-то присвоить, кому то отказать.
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