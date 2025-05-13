«Спартаку» отказали в статусе «народной команды»: «Надо к этому подходить со здравым смыслом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему «Спартак» сейчас не заслуживает статуса «народной команды».

«Спартак» нельзя называть народной командой. Надо к этому подходить со здравым смыслом. Кругом одни иностранцы.

Когда-то приучили всех к тому, что это народная команда. Да, когда-то была, много за них болело, когда ещe Симонян за них играл, когда у них ещe футболисты были классные, просто чудо.

А сейчас не на кого глаз положить. А если на кого-то и можно, то это обязательно иностранец. А среди россиян там и нет никого, абсолютно никого отметить нельзя.

Я бы это звание «народная» вообще не давал. Заграницей вообще такого понятия нет. Есть только национальная сборная – всe», – заявил Пономарeв.