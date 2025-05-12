«ПСЖ» потребовал у Мбаппе почти 100 миллионов

Судебное разбирательство между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе набирает обороты.

В апреле стало известно, что суд арестовал деньги на счетах парижского клуба. Это 55 миллионов евро, которые футболист требует, ссылаясь на то, что ему не отдали часть зарплаты и бонусы.

«ПСЖ» в понедельник попросил снять арест, поскольку, по мнению юристов клуба, Мбаппе не представил очевидных доказательств долга перед ним.

Более того, парижане потребовали взыскать с нападающего «Реала» 98 миллионов евро.

В «ПСЖ» считают, что задолженность Мбаппе образовалась в результате тактики «затягивания», причинившей вред клубу.