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«ПСЖ» потребовал у Мбаппе почти 100 миллионов

Вчера, 22:42
7

Судебное разбирательство между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе набирает обороты.

В апреле стало известно, что суд арестовал деньги на счетах парижского клуба. Это 55 миллионов евро, которые футболист требует, ссылаясь на то, что ему не отдали часть зарплаты и бонусы.

«ПСЖ» в понедельник попросил снять арест, поскольку, по мнению юристов клуба, Мбаппе не представил очевидных доказательств долга перед ним.

Более того, парижане потребовали взыскать с нападающего «Реала» 98 миллионов евро.

В «ПСЖ» считают, что задолженность Мбаппе образовалась в результате тактики «затягивания», причинившей вред клубу.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
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Комментарии (7)
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феникS
1747080278
Да они акуели.Откуда у Мбаппе 98 миллионов евро ? Пацан шел к успеху..А тут вона чо.
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Cleaner
1747081886
Лягушатники из ПСЖ мелко пакостят своему бывшему кумиру. СТЫДНО за ПСЖ...(((
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СильныйМозг
1747082952
И мне, он столько же должен, я его через факел бананами снабжал.
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