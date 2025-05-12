«Зениту» предложили обменять Соболева на Винисиуса

Российский фигурист Александр Галлямов в шутку предложил обмен футболистами между «Зенитом» и «Реалом».

По его мнению, петербургская команда нуждается в сильном левом вингере, а мадридцам нужен центральный габаритный форвард.

«Из-за того, что у «Реала» перегруз в атаке и два скоростных нападающих, ничего не получается.

Нужно убрать Винисиуса, потому что он в «Реале» не нужен, поставить Мбаппе на левый фланг, а в центр выпустить высокого футболиста, который будет хорошо замыкать навесы.

И для этого Винисиуса надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов партнeров по команде», – сказал Галлямов.