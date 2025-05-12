Жирков рассказал о жизни после завершения карьеры

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопросы о жизни после ухода из профессионального футбола.

– Как вообще проходят дни Юрия Жиркова после завершения карьеры?

– Отвожу детей в школу, приезжаю домой, пью кофе. Потом пообедал, еду забирать младшего сына – отвожу на тренировку, потом беру с тренировки домой обратно, там уже у него репетитор по английскому.

Затем забираю старших. Если же жене надо в город поехать поработать, то и тут в роли водителя выступаю (смеется).

– Кайфуете от жизни сейчас?

– Не сказать, что удовольствие от жизни во всем. Но рад, что четвертый ребенок родился. Хотя все равно есть ощущение, что чего‑то не хватает.

– Скучаете немного по футболу?

– Не знаю. Это какое‑то чувство, которое не передать словами. Скучаю ли по футболу… Понимаешь же, что до 50-60 лет играть не будешь. Ноги дают о себе знать.

– Хотя в последние годы профессиональной карьеры многие не могли поверить, что закончите.

– Ну нет. Травмы давали о себе знать. Та же травма ахилла. Это было очень болезненно. Даже сейчас встаешь по утрам – и тяжеловато.