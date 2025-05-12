Губерниев: «Стыдно за «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Спартак» по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

«Последние тренеры «Спартака» какие-то малохольные. Ребят, вы в этом бизнесе давно и должны понимать, что футбол соткан не только из побед, но и из поражений.

Надо с уважением относиться и к людям, которые позвали тебя командой руководить, и к болельщикам, и к стране, где ты работаешь.

Психологическая неустойчивость очевидна – она передается и команде, поэтому мне кажется, что с тренером «Спартак» опять промазал.

Мы привыкли к тому, что футболисты зачастую не уважают болельщиков, но здесь яблоко от яблони упало недалеко.

Поэтому за этот «Спартак» стыдно. Эта команда должна в футбол играть на нормальном уровне, но когда проигрываете, вы удар хоть держите.

Проиграли московскому «Динамо» – хорошей команде с новым тренером. Чего вы себя ведете как неудачники со стажем?

У вас же вроде все получалось по осени. Еще раз скажу – стыдоба», – сказал Губерниев.