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Губерниев: «Стыдно за «Спартак»

Вчера, 14:40
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Спартак» по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

«Последние тренеры «Спартака» какие-то малохольные. Ребят, вы в этом бизнесе давно и должны понимать, что футбол соткан не только из побед, но и из поражений.

Надо с уважением относиться и к людям, которые позвали тебя командой руководить, и к болельщикам, и к стране, где ты работаешь.

Психологическая неустойчивость очевидна – она передается и команде, поэтому мне кажется, что с тренером «Спартак» опять промазал.

Мы привыкли к тому, что футболисты зачастую не уважают болельщиков, но здесь яблоко от яблони упало недалеко.

Поэтому за этот «Спартак» стыдно. Эта команда должна в футбол играть на нормальном уровне, но когда проигрываете, вы удар хоть держите.

Проиграли московскому «Динамо» – хорошей команде с новым тренером. Чего вы себя ведете как неудачники со стажем?

У вас же вроде все получалось по осени. Еще раз скажу – стыдоба», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ.
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Губерниев Дмитрий
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Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Янвapь 62
1747053095
Губёшкин даже не представляет себе всей глубины стыда
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DMитрий
1747054987
Губерниеву даже не понадобилось здесь регистрироваться, что бы разместилось это выражение! Бомбардиру тоже стыдно.
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BRO_football
1747058794
Пхахаха Губерниев читает Бомбардир! Был тут как-то один тролль в комментариях, который часто писал "Стыдно за Спартак". Или, возможно, это был сам Губерниев.
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Айболид
1747058972
А где фсе то ?
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aaaaahhhh
1747058993
ну если этому 3,14 дору стыдно.... то тогда я не знаю!!!:)))))
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alp
1747060457
почему "как?" спартак неудачники уже много лет, то есть, со стажем.
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Странник 09
1747064032
За губы свои стыдись
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Cleaner
1747065232
Даже Губошлепу за Спартака стыдно. Ну РЖУ ни могу. Спартачи, расслабьтесь, над Губерниевым на этот раз РЖУ!!!...)))
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fakeid
1747072488
воистину стыдно!!
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илья 009
1747072786
Губошлепа губера никто не вспоминает, так как он никому не интересен, вот он и говорит про Спартак,чтобы хоть кто- то на него внимание обратил...никчёмный Губерниев...
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