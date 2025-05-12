Губернатор высказался о вылете «Факела» из РПЛ

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, прокомментировал вылет «Факела» из РПЛ.

«Факел» остаeтся должен своим болельщикам за неизменную поддержку в уходящем сезоне, несмотря на результаты команды. Но клуб уже переписал историю, подарив нам три сезона подряд в РПЛ. То ли ещe будет!

Уверен, игроки «Факела» не опустят руки и две последние игры в чемпионате проведут достойно ради лучших болельщиков в стране. Сезон продолжается до финального свистка последнего матча!» – написал Гусев.