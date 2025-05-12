Губернатор высказался о вылете «Факела» из РПЛ

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, прокомментировал вылет «Факела» из РПЛ.
«Факел» остаeтся должен своим болельщикам за неизменную поддержку в уходящем сезоне, несмотря на результаты команды. Но клуб уже переписал историю, подарив нам три сезона подряд в РПЛ. То ли ещe будет!
Уверен, игроки «Факела» не опустят руки и две последние игры в чемпионате проведут достойно ради лучших болельщиков в стране. Сезон продолжается до финального свистка последнего матча!» – написал Гусев.
- «Факел» с 16 очками занимает 16-е место и лишился шансов побороться за место в стыковых матчах.
- Воронежцы отстают от занимающего 15-ю позицию «Оренбурга» на 3 очка.
- Безвыигрышная серия «Факела» составляет 17 матчей подряд.
Источник: телеграм-канал Александра Гусева