Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о поражении от «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ.

«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть.

И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», – сказал Сакич.