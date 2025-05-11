Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о поражении от «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ.
«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть.
И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», – сказал Сакич.
- «Спартак» опустился на 5-ю строчку РПЛ.
- По ходу весны команда шла 2-й.
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Ростовом».
Источник: «Матч ТВ»