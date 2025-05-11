«Динамо» получит повышенные премиальные за победу над «Спартаком»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что команда получит повышенные премиальные по итогам матча со «Спартаком» (2:0).
– Главное – День Победы. Всех поздравляю с сакральным праздником. Он выше, чем игра и клубные пристрастия. Спасибо зрителям, поддержавшим акции.
«Спартак» – самый принципиальный соперник, давно не выигрывали. Главное, что есть результат. Заслуженная победа. Судейство было нормальным. Спасибо за работу.
– Премиальные будут?
– Конечно. Мы платим премиальные за каждую победу. За сегодняшнюю победу они будут увеличены.
- «Динамо» поднялось на 4-е место, опустив «Спартак» на 5-е.
- У врио главного тренера «Динамо» Ролана Гусева 2 победы в 2 матчах.
- Динамовцы продолжают претендовать на бронзу.
Источник: «Матч ТВ»