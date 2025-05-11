Губерниев сказал, кто станет чемпионом России с вероятностью, близкой к 100%

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что чемпионат России сезона-2024/25 выиграет «Зенит»
«Я почти уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне, уверенность эта близка к 100 процентам. «Краснодар» не держит давление, это совершенно очевидно. Они сильно мандражируют, хотя команда мне очень симпатична. Хочу ошибаться, но, к сожалению, всe обстоит именно так. Я в этой схватке больше верю в «Зенит», – сказал Губерниев.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 матчей. Петербуржцы отстают на 1 очко от «Краснодара».
- «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.
- Клуб официально празднует 100-летие в этом году.
Источник: «ВсеПроСпорт»