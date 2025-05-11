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  • Губерниев сказал, кто станет чемпионом России с вероятностью, близкой к 100%

Губерниев сказал, кто станет чемпионом России с вероятностью, близкой к 100%

Вчера, 17:19
7

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что чемпионат России сезона-2024/25 выиграет «Зенит»

«Я почти уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне, уверенность эта близка к 100 процентам. «Краснодар» не держит давление, это совершенно очевидно. Они сильно мандражируют, хотя команда мне очень симпатична. Хочу ошибаться, но, к сожалению, всe обстоит именно так. Я в этой схватке больше верю в «Зенит», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 матчей. Петербуржцы отстают на 1 очко от «Краснодара».
  • «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.
  • Клуб официально празднует 100-летие в этом году.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Губерниев Дмитрий
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Комментарии (7)
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Цугундeр
1746973995
Где ты видел "схватку", шестёрка с загребным?) РПЛ- это тёплый камень с ленивыми ящерицами. Шевелится иногда кто-то, кто-то теряет весной хвост. Некоторые в декабре умудряются облезть до голубой кожицы..) Кто вообще корчит из себя балканского варана. Но все улыбаются солнышку и особо не унывают..)
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TOMSON
1746978808
Краснодар выиграет оставшиеся матчи. Зенит чемпионство окончательно упустил с Динамо.
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Назарян
1746979680
Губошлеп очередной высер сделал
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Garrincha58
1746981027
Губерниев из пяти мишеней все пять промахов и на 5 штрафных кругов
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Dr Metal
1746981061
Вся Россия надеется, что ты не прав, Дмитрий. Краснодар заслужил.
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Димтрий
1746982710
Плохо знаешь Д.Г.
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