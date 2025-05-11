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  • Мостовой – о значимости матча «Динамо» – «Спартак»: «Ничего не решает и никому ничего не дает»

Мостовой – о значимости матча «Динамо» – «Спартак»: «Ничего не решает и никому ничего не дает»

Вчера, 16:25
7

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о матче 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак»

– Какие прогнозы на матч «Динамо» со «Спартаком»? Обе команды претендуют на тройку.

– Претендуют на тройку, но «Спартак» еще недавно претендовал на чемпионство, – эти обидные потери очков с соперниками… Упустили. «Спартак» еще играет в Кубке. Кстати, как я говорил, в формате, где «Спартак» должен был вылететь уже давно.

В «Динамо» убрали Личку, поэтому [играют] просто так, для поднятия настроения. Здесь не вижу никакой интриги. Не знаю, кто одержит победу. Трудно прогнозировать, когда не знаешь команды.

Этим ничего не надо, этим тоже. Будут играть, как все играют. Сейчас матч между бело‑голубыми и «Спартаком» ничего не решает и никому ничего не дает. Какая разница, будешь ты на четвертом или пятом месте?

  • Игра пройдет сегодня и начнется в 19:30 мск.
  • Бело-голубые занимают 5-е место с 50 очками после 27 матчей. «Спартак» идет 4-м с 51 баллом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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Янвapь 62
1746971186
Хряки должны брать 10-е место
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Интерес
1746971629
Отставной царёк не знает,что любая из команд может завершить турнир на 3 месте,и тем самым сохранить лицо. САм ни в одном клубе,кроме "Спартака,ни одной медальки не завоевал,поэтому пренебрежительно относится к подобному достижению других.
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biber.ru
1746971872
Т.е. если кто-то обоср.тся, то ничего страшного. Спортивненько.
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...уефан
1746973536
...ну-нет, Гусёв обязательно захочет себя показать звездой тренерской мысли и команду надрачивать будет)...
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Бригадный
1746973692
Вот, вы говорите "царь, царь". А он дурак, просто. Натурально, дурак. В таких матчах запросто кому то могут и колено вырвать. Ибо, азарт!
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Литейный 4 (returned)
1746973793
Как это некуда стремиться? Срамтак идёт на своё 6 место! Гыгыгы
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svan61
1746974483
так поставь сотку на кого-нить, и будет тебе "разница"
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