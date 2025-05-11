Мостовой – о значимости матча «Динамо» – «Спартак»: «Ничего не решает и никому ничего не дает»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о матче 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак»

– Какие прогнозы на матч «Динамо» со «Спартаком»? Обе команды претендуют на тройку.

– Претендуют на тройку, но «Спартак» еще недавно претендовал на чемпионство, – эти обидные потери очков с соперниками… Упустили. «Спартак» еще играет в Кубке. Кстати, как я говорил, в формате, где «Спартак» должен был вылететь уже давно.

В «Динамо» убрали Личку, поэтому [играют] просто так, для поднятия настроения. Здесь не вижу никакой интриги. Не знаю, кто одержит победу. Трудно прогнозировать, когда не знаешь команды.

Этим ничего не надо, этим тоже. Будут играть, как все играют. Сейчас матч между бело‑голубыми и «Спартаком» ничего не решает и никому ничего не дает. Какая разница, будешь ты на четвертом или пятом месте?