Мостовой поставил оценку «Краснодару» за матч с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Краснодар» сыграл на двойку в гостевом матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«С учeтом того, что они проиграли, – 2. Это по результату, если бы сыграли вничью, думаю, 3 можно было поставить, а так – 2. Игра была довольно-таки равная, моментов не много было, только в конце вот был шанс, и им воспользовались «армейцы», – сказал Мостовой.