Дивеев одним словом описал сейв Акинфеева ногой в матче с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал сейв вратаря Игоря Акинфеева в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Голкипер отбил мяч ногой в первом тайме.
– В первом тайме была снова «нога Акинфеева». Какой момент круче – тот, что был на чемпионате мира или же сегодняшний?
– Такое ощущение было, что я сидел в первом ряду и видел, как он это сделал. Это кайф.
– Есть понимание, как он это делает?
– Большой опыт. Все мы понимаем, что Игорь – легенда клуба.
- Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
- Игорь провел в карьере более 900 матчей.
- ЦСКА имеет шансы на титул в этом сезоне РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»