Дивеев одним словом описал сейв Акинфеева ногой в матче с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал сейв вратаря Игоря Акинфеева в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Голкипер отбил мяч ногой в первом тайме.

– В первом тайме была снова «нога Акинфеева». Какой момент круче – тот, что был на чемпионате мира или же сегодняшний?

– Такое ощущение было, что я сидел в первом ряду и видел, как он это сделал. Это кайф.

– Есть понимание, как он это делает?

– Большой опыт. Все мы понимаем, что Игорь – легенда клуба.