Сперцян – после поражения «Краснодара» от ЦСКА: «Ничего, не нужно ругаться, сделаем анализ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от ЦСКА в 28-м туре РПЛ (0:1).

– Что случилось с командой во втором тайме? В первом, можно сказать, «душили», а во втором ЦСКА перехватил инициативу на какой‑то эпизод до того, как забил.

– Сейчас не знаю, что сказать. Боюсь что‑то не то сказать на эмоциях. Надо сделать анализ, посмотреть игру. В принципе, хорошо играли, ЦСКА – хорошая команда, которая играет со своей схемой, где очень тяжело обороняться. Поэтому мы играли в среднем блоке. Мы хорошо справлялись. А второй тайм… Не знаю, надо пересмотреть.

В первом тайме мы могли забивать. Но это футбол. Не нужно ругаться. Ничего, сделаем анализ. У нас две игры – две победы.

– Отсутствие главного тренера на скамейке действительно влияет на игру?

– Конечно, на то он и есть главный тренер. Конечно, его не хватало.

– Что сейчас в раздевалке после такого поражения?

– Чуть‑чуть пообщались и всe, а сейчас спокойно все отдыхают.