Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Краснодаром»

Радойе Смилянич, тренер ЦСКА, оценил победу над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

– С праздником, с Днем Победы. Была хорошая игра. «Краснодар» создал всего два опасных момента, ЦСКА полностью контролировал игру. Наши замены сработали: Секу [Койта] отдал передачу, а Сауль [Гуарирапа] забил мяч.

– Как вы выбирали состав? Учитывали предстоящий кубковый матч с «Зенитом»?

– Нет. Мы играем сегодняшний матч. О «Зените» будем думать завтра.