Тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от ЦСКА

Артур Оленин, тренер «Краснодара», высказался после поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

– Содержательная игра получилась с обеих сторон. Мы не добились победы, но в первом тайме контролировали игру и могли забить. Мы убежали в несколько быстрых атак, но не довели их до конца. Во втором тайме потеряли концентрацию в середине поля. Когда ЦСКА забил гол, мы имели численное преимущество в обороне.

– Сегодня увидели слабую игру «Краснодара», не было агрессии. Во втором тайме ЦСКА нагнетал, а замены были сделаны после гола. Почему не внесли коррективы раньше?

– Не согласен, что игра была слабой. Замены? Некорректно с вашей стороны так говорить. Мы сделали замены тогда, когда сделали. Мы не успели их провести? Ваше право так считать.

– Что произошло в эпизоде со столкновением с игроком ЦСКА?

– Ничего не произошло. Я не дал ему возможности быстро ввести мяч и все.

– В первом тайме было видно, что вас не было на бровке. Какие вы функции выполняли?

– Тренер по стандартам вносил коррективы.

– Лучшие игроки ЦСКА и «Краснодара»?

– Я бы не хотел выделять в своей команде игрока. Они отдавали все, что могли отдать. А выделять кого‑то из ЦСКА было бы некорректно. Спасибо большое болельщикам «Краснодара», к сожалению, не получилось их порадовать.

– Болельщикам ждать чемпионства?

– Мы будем стараться победить в оставшихся матчах.