Реакция Мостового на поражение «Краснодара» от ЦСКА: «То, о чем я говорил много-много раз»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«Интрига живет и будет жить до последнего тура. То, о чем я говорил много-много раз.

Для меня неожиданно, что «Краснодар» проиграл. По игре было видно, что ЦСКА ничего такого не предоставил. Сыграла замена у ЦСКА. Парень на скорости убежал и забил. ЦСКА подарил три очка «Зениту».

Впереди два интересных тура. Ждем, что будет дальше», – сказал Мостовой.