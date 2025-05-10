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  • Реакция Мостового на поражение «Краснодара» от ЦСКА: «То, о чем я говорил много-много раз»

Реакция Мостового на поражение «Краснодара» от ЦСКА: «То, о чем я говорил много-много раз»

Вчера, 21:57
8

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«Интрига живет и будет жить до последнего тура. То, о чем я говорил много-много раз.

Для меня неожиданно, что «Краснодар» проиграл. По игре было видно, что ЦСКА ничего такого не предоставил. Сыграла замена у ЦСКА. Парень на скорости убежал и забил. ЦСКА подарил три очка «Зениту».

Впереди два интересных тура. Ждем, что будет дальше», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» лидирует с отрывом от «Зенита» в одно очко.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1746903785
Краснодар опять спекся. Как минимум два очка они еще потеряют.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746904497
Будто Краснодар что то показал))).Вся лига кроме Москвы и Питера им сдают матчи,а они все оторваться не могут)))
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dimag
1746904870
Саша , очень хороший футболист - был , но очень плохой предсказатель - стал.
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Snek
1746905043
ЦСКА в каждой игре ничего такого не предоставил, а результаты почему-то этому не соответствуют.
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ss21
1746906964
Слабая скамейка и никакой Сперцян. ЦСКА играли хорошо и выиграли заслуженно. Для чемпионства Краснодару нужен ещё один нападающий либо растить своего либо покупать за дорого. Смолов мешок о чем я и говорил до сезона. Мозес не уровень РПЛ. У ЦСКА нет сильных напов но они берут количеством и самоотдачей Мусаев, Глебов, Койта, Гуарирапа.
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BRO_football
1746910076
ЦСКА действительно ничего из себя не представлял. ЦСКА выигрывает только у тех, кто рвётся в атаку и пытается забить - Спартак и Краснодар. С командами послабже, которые играют от защиты, ЦСКА ничего сделать не может и даже голы от них пропускает - Ахмат и Крылья Советов. Так что Краснодару стоило сыграть чуть умнее.
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boris63
1746923988
У ЦСКА в целом игра не выразительная, но дисциплина показывает результат. Строгая игра в обороне, хороший вратарь и очень даже не плохой разрушитель и организатор в середине поля, да ещё молодой и главное свой. Ещё бы хорошего напа и на следующий год результат пойдёт.
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