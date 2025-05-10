Бундеслига. «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» в последнем матче Мюллера на «Альянц Арене»

В матче 33-го тура чемпионата Германии «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Голы у мюнхенцев забили Гарри Кейн на 31-й минуте и Майкл Олисе на 90-й.

Это был последний матч для 35-летнего нападающего «Баварии» Томаса Мюллера на «Альянц Арене». Он находится в системе мюнхенского клуба с 2000 года и покинет команду летом.

«Бавария», досрочно ставшая чемпионом Германии, набрала 79 очков после 33 туров. «Боруссия М» занимает 9-е место с 45 очками.

Мюнхенцы продлили беспроигрышную серию в Бундеслиге до 8 матчей подряд. Безвыигрышная серия команды из Менхенгладбаха составляет 6 встреч подряд.

Германия. Бундеслига. 33-й тур

Бавария – Боруссия М – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 31; 2:0 – Олисе, 90.

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