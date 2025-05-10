Стало известно, кто может получить место в РПЛ, если «Химкам» не дадут лицензию

«Химки» получат лицензию на выступление в РПЛ в сезоне-2025/26 с вероятностью «не более пары процентов», по данным источников в РФС.

Если «Химки» не пройдут лицензирование, то решение вопроса с одним из участников Премьер-лиги на следующий сезон будет зависеть от места, которое займет подмосковная команда.

Если «Химки» окажутся 13-ми или 14-ми, то, скорее всего, в РПЛ попадет одна из команд Первой лиги.

Если клуб займет 12-ю позицию или выше, то вопрос будет решаться на исполкоме РФС. В таком случае высока вероятность, что команда, которая станет 13-й, останется в РПЛ, а клуб, оказавшийся 15-м, вместо прямого вылета сыграет в стыковых матчах.