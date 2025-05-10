Опубликована «честная» таблица РПЛ – без учета ошибок арбитров

Издание Sport24 опубликовало альтернативную таблицу РПЛ.

«Sport24 приводит честную таблицу, в которой «исправляет» недочеты арбитров, если они напрямую повлияли на ход матчей. Что поддается корректировке:

неверно забитый или неправильно отмененный гол, который повлиял бы на исход (то есть если такой гол был при итоговом счете 3:0, то он не учитывается);

неверно назначенный пенальти или ошибочно не назначенный (в нашем мире пенальти приравнивается к голу);

неудаление футболиста, который после (или в этом матче, или в следующем, который должен был пропустить из-за дисквалификации) отметился результативным действием».