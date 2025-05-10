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  • Опубликована «честная» таблица РПЛ – без учета ошибок арбитров

Опубликована «честная» таблица РПЛ – без учета ошибок арбитров

Вчера, 17:28
45

Издание Sport24 опубликовало альтернативную таблицу РПЛ.

«Sport24 приводит честную таблицу, в которой «исправляет» недочеты арбитров, если они напрямую повлияли на ход матчей. Что поддается корректировке:

неверно забитый или неправильно отмененный гол, который повлиял бы на исход (то есть если такой гол был при итоговом счете 3:0, то он не учитывается);

неверно назначенный пенальти или ошибочно не назначенный (в нашем мире пенальти приравнивается к голу);

неудаление футболиста, который после (или в этом матче, или в следующем, который должен был пропустить из-за дисквалификации) отметился результативным действием».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (45)
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bset
1746891716
Что-то не припомню "честных" таблиц, где Зенит шел на 1-м месте) Как опустились, так начали придумывать, по каким параметрам они первые))
Ответить
timon2401
1746892408
Видимо «честную» таблицу рисуют те же что и «честные» рейтинги В.В. Путину…
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Томик
1746892697
Хотел зарегистрироваться, чтобы прокомментировать эту статью, но понял, что уже зарегистрирован. Ну очень хотелось поддержать ребят. Бедный "Зенит", седьмой год их нечестные судьи прибивают, а они под жестким давлением, напрягаясь из всех сил, вопреки административному ресурсу, тратя силы, которых уже не осталось, ведут команду к титулам. Им хоть дельфина подсунь, хоть пингвина, они не сломаются. Великолепная команда!
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Бан
1746893134
РенТв детекшн...
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Каратель помойников
1746893756
Только прочитал заголовок и понял зинка будет на первом месте))) сырожа не способен тренировать,значит надо тянуть зинку в инфопространстве...чмошники вшивые
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Айболид
1746894755
Ожидаемая истерика рылов ))))))))))))
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balam
1746895115
караул!педикулезов обобрали!
Ответить
subbotaspartak
1746895586
Надо было до начала чемпионата эту табличку нарисовать, а то играют как попало.
Ответить
NewLife
1746898672
Пожалуйста опубликуйте список судей и их ошибок, а также конкретные наказания за судейский брак. Если наказаний не последовало, идите на уй со своей таблицей.
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Против дэбилов
1746938996
Через день печатают эту х ре нь,побздюхивают,на всякий случай без золотых медалей,для тех кто бабло отклюживает,типа если б нее судьи то МЫ......)))).
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