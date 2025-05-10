Губерниев высказался о дерби «Динамо» – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Предположить или выделить фаворита я не могу. «Динамо» с новым тренером, после того как Личка отмучился, ушeл. И «Спартак», который сильно лихорадит.

Но борьба за медали в разгаре, если команды хотят сезон завершить на высокой ноте, конечно, им надо попадать в призы. Цепляться за «бронзочку». Игры предстоят очень хорошие.

Будут ли осторожничать команды? Сложно предположить. С одной стороны, очки терять не надо, а с другой – надо выигрывать.

Поэтому поглядим, какую тактику изберут тренеры. По-хорошему, надо играть на победу», – сказал Губерниев.