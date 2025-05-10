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Губерниев высказался о дерби «Динамо» – «Спартак»

Сегодня, 00:12
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Предположить или выделить фаворита я не могу. «Динамо» с новым тренером, после того как Личка отмучился, ушeл. И «Спартак», который сильно лихорадит.

Но борьба за медали в разгаре, если команды хотят сезон завершить на высокой ноте, конечно, им надо попадать в призы. Цепляться за «бронзочку». Игры предстоят очень хорошие.

Будут ли осторожничать команды? Сложно предположить. С одной стороны, очки терять не надо, а с другой – надо выигрывать.

Поэтому поглядим, какую тактику изберут тренеры. По-хорошему, надо играть на победу», – сказал Губерниев.

  • Дерби пройдет в воскресенье, 11 мая, в 19:30 мск.
  • В случае победы «Динамо» обойдет «Спартак» в таблице РПЛ, отправив «красно-белых» на 5-е место.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Губерниев Дмитрий
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Комментарии (9)
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СильныйМозг
1746839524
Даже не читал. Губерниев, это Мостовой в квадрате.
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Бехруз Рахмон
1746849173
Спартак добился своего пятого места выше он не прыгнет . Не будет никакого дерби , будет скучно и грустно .
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Прокс
1746850612
А что за пятое место СраньТаку бронзу дадут? Ну хорошо хоть ни золото!!!
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Литейный 4 (returned)
1746857876
Следующая остановка у хряков номер 5 на пути к своему 6 месту. Гыгыгы
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Вальдемар Запашный
1746861993
Бомбардир допускает оскорбительные комментарии только в адрес Спартака. Красавцы.
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SLADE2019
1746862273
В продолжение вчерашнего или позавчерашнего комментария от Мостового, какая разница уже и тем, и другим. Разве что будут осторожничать и ждать своего шанса и те, и другие, чтобы тренеры были довольны хоть какой медальке. Жду игру на встречных. С массами моментов. А Спартак забьет на один больше.
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subbotaspartak
1746871770
Спасибо Радимый (не Радимов), теперь все знают как надо
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