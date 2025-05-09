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  • Жирков объяснил, почему до сих пор не открыл музей Великой Отечественной войны

Жирков объяснил, почему до сих пор не открыл музей Великой Отечественной войны

Вчера, 21:35

Юрий Жирков рассказал, что сохраняет желание сделать музей Великой Отечественной войны в Калининграде.

– Не секрет, что у вас довольно большая коллекция артефактов, связанных с ВОВ. С чего это началось?

– Мы приехали в Калининград знакомиться с родителями жены. В какой‑то момент ее дядя отвел меня в свой подвал, где у него хранились самые разные артефакты времен войны.

Он тут же подарил мне одну каску. Тогда я очень удивился, что столько лет спустя такие вещи еще существуют. Даже представить себе такое не мог.

С этого все и началось. Стал сам искать – ездить на блошиные рынки, связываться с коллекционерами и так далее.

– Одно время вы хотели открыть свой музей, посвященный войне.

– Была такая идея. Но сейчас пока не до этого – недавно у нас родился еще один ребенок, поэтому в Калининграде бываю нечасто. А музей хотел сделать именно там.

В свое время не получилось до конца обо всем договориться – ни по цене здания, ни по некоторым другим вопросам.

Так что пока все по‑прежнему откладывается. Но в целом от идеи не отказался. Возможно, со временем к этому вернусь.

  • 9 мая 2025 года в России отмечается 80‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
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