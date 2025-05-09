Рябчук вспомнил результативную ошибку Зобнина в дерби с ЦСКА: «Такие моменты еще будут»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук вспомнил события недавнего дерби с ЦСКА (1:2).

– Было ли поражение от ЦСКА ключевым в борьбе за чемпионство?

– Был очень тяжелый момент, не буду врать. Это нелегко. Но через три дня мы сразу играли с «Динамо». Хорошо, что есть много игр, через три дня мы забыли, что произошло, начали работать дальше.

– Поддержал ли Рому Зобнина после ошибки?

– То, кто играет в футбол, понимает эти моменты. Они бывают у всех и еще будут. Мы внутри всегда поддерживаем друг друга.