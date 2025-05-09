«Будет туго»: «Краснодар» опубликовал важное предупреждение в адрес болельщиков перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» сообщила фанатам, что на матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА могут быть неполадки с мобильным интернетом.

«Быки! 10 мая на «ВЭБ Арене» (и в целом в столице с завтрашнего дня) с мобильным интернетом будет туго.

Если вы собираетесь поддержать команду на стадионе, мы настоятельно рекомендуем вам открыть QR-код билета прямо сейчас в приложении «Госуслуги» или «Болельщик» и сделать (затем сохранить) скриншот на своем мобильном телефоне

Всe ради того, чтобы обезопасить себя от проблем на входе!» – написали краснодарцы.