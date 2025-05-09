Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Какой Сафонов при живом Доннарумме? Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Он сыграл пять игр – уже чемпион Франции. Так же будет и в Лиге чемпионов. Многие говорили, что Доннарумма не тот – да что вы», – сказал Мостовой.