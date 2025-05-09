Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов.
«Какой Сафонов при живом Доннарумме? Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Он сыграл пять игр – уже чемпион Франции. Так же будет и в Лиге чемпионов. Многие говорили, что Доннарумма не тот – да что вы», – сказал Мостовой.
- «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов 31 мая в Мюнхене.
- 26-летний Сафонов провел в этом сезоне 16 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов, провел 6 игр на ноль.
Источник: «Газета.ру»