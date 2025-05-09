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  • Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»

Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»

Вчера, 13:51
7

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Какой Сафонов при живом Доннарумме? Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Он сыграл пять игр – уже чемпион Франции. Так же будет и в Лиге чемпионов. Многие говорили, что Доннарумма не тот – да что вы», – сказал Мостовой.

  • «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов 31 мая в Мюнхене.
  • 26-летний Сафонов провел в этом сезоне 16 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов, провел 6 игр на ноль.

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Источник: «Газета.ру»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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Mirak92
1746789300
Да не всю. С большими деньгами и большие запросы.
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гууд
1746789719
В очередной раз убеждаюсь, что он так себе человек, по этому до сих пор без клуба... нет бы его подержать дать через интервью совет дельный, нет лучше ху@_ми покрою и буду думать какой я молодец...
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Александр.Т.
1746791647
Мать часть то что не учить Царёк? 16 матчей провел 10 в чемпионате 4 в кубке 2 в лиге чемпионов
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...уефан
1746791723
...он ещё до перехода обеспечил себе жизнь. 25% - ежемесячно. И похоже, на этом не остановится...
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