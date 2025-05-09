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  • Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»

Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»

Сегодня, 11:55
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главного тренера команды Деяна Станковича сомнительным специалистом, а также раскритиковал менеджмент клуба.

– То, что «Спартак» проваливает весну третий сезон подряд, это проблема тренера и неправильные трансферы. Где-то становится лучше, а где-то хуже. Если нападение содержательное, хорошо смотрятся футболисты атаки, то оборона – это просто слезы. В середине поля Умяров иногда неплохо играет.

Все говорят о тренерском гении Станковича, но для меня это очень сомнительный специалист. Мне Николич больше нравится.

Истеричные концерты на бровке от Станковича хороши раз в пять матчей, когда есть накал. На мой взгляд, он перебарщивает. Тем более когда «Спартак» судят лучше всех, а он еще предъявляет претензии арбитрам, это говорит о неадекватности.

– Получается, все тренеры иностранцы «Спартака» не понимают специфики долгой зимней паузы, поэтому команда проваливается весной?

– Это проблема не тренера, а работников клуба, менеджмента. Постоянно приглашают странных спортивных директоров, которые покупают всяких Гарсий. Жду лета, когда они подобных футболистов подпишут.

Раньше все были счастливы, когда Угальде стал забивать. «ПСЖ», «МЮ» и «Манчестер Сити» бились в дверь «Спартака» за этим игроком, а где сейчас эти разговоры? Другие клубы усиливаются более разумно.

Да, у ЦСКА был кризис, проседали, но сейчас армейцы добрали футболистов, взяли грамотного тренера и посмотрите, как они поступательно двигаются вперед. «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма. Все время скачет полоса.

В какой-то момент игроки красно-белых начинают верить в то, что пишут журналисты, о красивой игре и получают от команд, которые борются за выживание.

Да, «Спартак» может провести шикарный матч с «Зенитом» и «Краснодаром», но потом проигрывают дебютантам РПЛ. Это говорит о полнейшей нестабильности. Психологически команда не готова. «Спартак» не может долгое время находится в верхней части таблицы.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Отставание от идущего 3-м ЦСКА составляет 1 очко.
  • В 9 матчах РПЛ в 2025 году красно-белые набрали 14 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (5)
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рылы
1746781483
в очередной раз стало очень стыдно за спартаг)
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Snek
1746782701
Кого в ЦСКА добрали? Новички себя вообще почти никак не показывают. Койта и Гуарирапа через матч более или менее играют.
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sochi-2013
1746787711
кто читает червяка-сам червяк
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