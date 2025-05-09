Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал поздравление с Днем Победы.
«С праздником Великой Победы 🙏🏻 Великая Отечественная Война – война, которая пришла в каждый дом, в каждую семью. Которая принесла столько слез и боли нашей Родине.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
На фото мой прадед Афанасий Дмитриевич Шинкаренко, рядовой стрелковой дивизии. Прошел войну, был награжден Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени. Мы помним. Мы гордимся🙏🏻» – написал Акинфеев.
- Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и семикратный победитель Суперкубка России в составе ЦСКА.
- Он провел 111 матчей за сборную России.
Источник: телеграм-канал «Игорь Акинфеев #35»