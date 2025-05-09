Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал поздравление с Днем Победы.

«С праздником Великой Победы 🙏🏻 Великая Отечественная Война – война, которая пришла в каждый дом, в каждую семью. Которая принесла столько слез и боли нашей Родине.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»

На фото мой прадед Афанасий Дмитриевич Шинкаренко, рядовой стрелковой дивизии. Прошел войну, был награжден Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени. Мы помним. Мы гордимся🙏🏻» – написал Акинфеев.