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Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ

Сегодня, 08:06
12

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил смысл борьбы за попадание в тройку сильнейших в РПЛ.

«Определяющим был тур, в котором «Спартак» играл с ЦСКА – что, скорее всего, эти две команды отвалятся. В принципе, это и произошло.

Ну, что даeт тройка, если разобраться? В еврокубках не играешь. Четвeртое место, третье – что это даст? Всe равно, что вышел в финал и проиграл. Одни радуются, а другие – вышли в финал. В нашей ситуации только чемпионство играет какую-то роль.

У «Спартака» есть небольшое преимущество – им ещe в Кубке играть совсем скоро с «Ростовом». Две команды, которые уже вылетели, но одна из них будет играть в финале. Вот это сильно», – сказал Мостовой.

  • 3-е место в РПЛ занимает ЦСКА с 52 очкам после 27 туров. Следом идет «Спартак» с 51 очком, у «Динамо» на счету 50.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (12)
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Интерес
1746768995
Поэтому тебя,заносчивого дурака,и не берут "в тренеры",невзирая на все прошлые футбольные заслуги.Для нормального болельщика первичен чемпионат своей страны,ак все ваши трансферы и еврокубки-былая награда именно за эти достижения.И возможность клубу подзаработать...на поражениях и ничьих,что само по себе смешно! А для условного "Лаптя" и пятое место за 100 лет существования клуба,выдающееся достижение.
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рылы
1746770245
чтобы у игрока на википедии было написано: достижения: бронзовый призёр чемпионата россии. а то ведь и вообще пусто может быть в этой строчке, особенно в случае с позорным тарасофским клубом.
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Бригадный
1746771857
Царь чутка глуповат. И книжки нужные не читал. Если бы читал, то знал бы. Что когда играли "Шайба" с "Зубило" это было круче любого чемпионата мира. Невзирая, на то - за какое место они бились.
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Volnodum
1746772025
Был тренером- за каждое место наверх боролся. Руководство , особенно частных клубов требует залезть как можно выше, потому что призовые во - первых больше. Вам же футболистам не понять сколько денежек на перелеты , гостиницы и даже на академию порой нужно за год где-то насобирать помимо оплаты всех ваших контрактов. А это сейчас очень главное в условиях "тухлого" трансферного российского рынка и отсутствия еврокубков.
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Янвapь 62
1746772976
Хряков из тройки выπиздили, поэтому борьба за неё сразу обесценилась
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SLADE2019
1746773179
В принципе он прав. Для меня тоже важно кто стал чемпионом, а все остальные вторые. Ну и третьи есть, но это те, которые вообще вылетели. Но это для меня, как болельщика Спартака. Болей я за условно Динамо Мх, радовался бы, скорее всего за топ-5, а уж за медали пил бы неделю. Мостовой, также рассуждает с точки зрения спартаковца, потому я с ним согласен.
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k611
1746780787
Медали за первые три места дают. И разница между третьим и четвёртым местом всё таки есть.
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СПОРТ 21 века
1746786980
Смотря для кого. Для Динамо точно это имеет значение. Такой великий клуб как Динамо не так часто радует своих болельщиков в современной истории, поэтому каждое такое достижение пойдёт в копилку. Более того, любое место в таблицы это личный рейтинг клуба в УЕФА, каждая победа это очки. Тут можно много что вспомнить по этому поводу. А уж какое значение имели бы эти места для провинциальных клубов, здесь даже не о чём говорить. Вспомнить какой праздник был на улицах Ростова, Сочи. А в Калининграде, например, до сих пор гордятся своей Балтикой, которая в своё время в Чемпионате России занимала 7-ое место. Поэтому Александр здесь точно не прав. Лишний раз всем показал свой узкий разум. С таким мышлением в тренеры точно никогда не пройти...
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