Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил смысл борьбы за попадание в тройку сильнейших в РПЛ.

«Определяющим был тур, в котором «Спартак» играл с ЦСКА – что, скорее всего, эти две команды отвалятся. В принципе, это и произошло.

Ну, что даeт тройка, если разобраться? В еврокубках не играешь. Четвeртое место, третье – что это даст? Всe равно, что вышел в финал и проиграл. Одни радуются, а другие – вышли в финал. В нашей ситуации только чемпионство играет какую-то роль.

У «Спартака» есть небольшое преимущество – им ещe в Кубке играть совсем скоро с «Ростовом». Две команды, которые уже вылетели, но одна из них будет играть в финале. Вот это сильно», – сказал Мостовой.