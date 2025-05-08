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Жирков покинул медиаклуб Басты

Вчера, 23:45

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков остался без команды.

«СКА-Ростов» объявил об уходе 41-летнего футболиста.

«От лица клуба благодарим Юрия Валентиновича за то, что он был частью нашего коллектива, тренировался вместе с нашими молодыми ребятами на одном поле!

Большой честью было делить с вами одну раздевалку и бровку! Вы настоящая легенда российского футбола.

Мы желаем Юрию Валентиновичу крепкого здоровья и успехов на тренерском мостике!» – говорится в публикации ростовчан.

  • Жирков выступал в Медиалиге с 2024 года.
  • СКА владеет рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.

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Источник: телеграм-канал «СКА-Ростова»
Медиафутбол СКА Жирков Юрий
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