Жирков покинул медиаклуб Басты

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков остался без команды.
«СКА-Ростов» объявил об уходе 41-летнего футболиста.
«От лица клуба благодарим Юрия Валентиновича за то, что он был частью нашего коллектива, тренировался вместе с нашими молодыми ребятами на одном поле!
Большой честью было делить с вами одну раздевалку и бровку! Вы настоящая легенда российского футбола.
Мы желаем Юрию Валентиновичу крепкого здоровья и успехов на тренерском мостике!» – говорится в публикации ростовчан.
- Жирков выступал в Медиалиге с 2024 года.
- СКА владеет рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.
Источник: телеграм-канал «СКА-Ростова»