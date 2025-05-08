Фанаты «ПСЖ» поиздевались над Мбаппе

Болельщики «ПСЖ» высмеяли Килиана Мбаппе в соцсетях.
Это произошло после второго в истории выхода парижан в финал Лиги чемпионов.
Фанаты пишут: «Спасибо, что ушел», «Команда стала лучше без тебя» и «ПСЖ» в финале ЛЧ».
- Мбаппе покинул французский клуб прошлым летом в качестве свободного агента.
- Он перешел в «Реал», с которым смог дойти только до 1/4 финала Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» поборется за трофей с «Интером» 31 мая в Мюнхене.
- В 2020 году парижане с Мбаппе в составе проиграли финал ЛЧ «Баварии».
Источник: «Бомбардир»