Фанаты «ПСЖ» поиздевались над Мбаппе

Болельщики «ПСЖ» высмеяли Килиана Мбаппе в соцсетях.

Это произошло после второго в истории выхода парижан в финал Лиги чемпионов.

Фанаты пишут: «Спасибо, что ушел», «Команда стала лучше без тебя» и «ПСЖ» в финале ЛЧ».