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Фанаты «ПСЖ» поиздевались над Мбаппе

Вчера, 21:21
2

Болельщики «ПСЖ» высмеяли Килиана Мбаппе в соцсетях.

Это произошло после второго в истории выхода парижан в финал Лиги чемпионов.

Фанаты пишут: «Спасибо, что ушел», «Команда стала лучше без тебя» и «ПСЖ» в финале ЛЧ».

  • Мбаппе покинул французский клуб прошлым летом в качестве свободного агента.
  • Он перешел в «Реал», с которым смог дойти только до 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • «ПСЖ» поборется за трофей с «Интером» 31 мая в Мюнхене.
  • В 2020 году парижане с Мбаппе в составе проиграли финал ЛЧ «Баварии».

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера Арсенал ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
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Комментарии (2)
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Loko_Roma
1746728727
ПСЖ получило 0 руп 0 коп от его ухода, кто еще над кем поиздевался
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russkiisergei
1746728990
вот из за таких ослов-болельщиков и не победит ПСЖ!!!
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