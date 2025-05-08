Вагнер Лав вспомнил, как предложил Путину почеканить мяч в Кремле

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о визите в Кремль.

«Я это прекрасно помню. Мы выиграли Кубок УЕФА, и нас пригласили в Кремль к Путину.

Я сказал одноклубникам, что обязательно что-нибудь придумаю, что раньше никто не делал.

Никто не хотел, все испугались, но я не испугался и предложил Путину почеканить мяч. Он согласился», – рассказал 40-летний бразилец.