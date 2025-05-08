Вагнер Лав вспомнил, как предложил Путину почеканить мяч в Кремле

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о визите в Кремль.
«Я это прекрасно помню. Мы выиграли Кубок УЕФА, и нас пригласили в Кремль к Путину.
Я сказал одноклубникам, что обязательно что-нибудь придумаю, что раньше никто не делал.
Никто не хотел, все испугались, но я не испугался и предложил Путину почеканить мяч. Он согласился», – рассказал 40-летний бразилец.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: CSKA TV