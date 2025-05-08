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Сафонов рассказал, как в Париже празднуют День Победы

Вчера, 19:07
40

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от празднования Дня Победы в Париже. В Европе это 8 мая.

«Сегодня День Победы во Франции отмечают. Куча полиции, перекрыты дороги, везде ограждения, пускают только тех, кто живет в этом районе.

Не знаю, получится или не получится сходить посмотреть, что будет около [Триумфальной] арки.

Думаю, что сегодня в Париже будет большое празднование. Получается, второй день подряд», – сказал Сафонов.

  • Накануне «ПСЖ» прошел «Арсенал» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
  • В России День Победы празднуют 9 мая.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (40)
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...уефан
1746721672
...ага, они, как раз и есть самые главные победители во Второй Мировой, мать их Меровингов так... Иди, Мотя, потусуйся...
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рылы
1746722174
долбайопы они там все. чуть что - нужно жечь машины и бить витрины в париже. псж выиграл - стали жечь и бить. один попытался спасти тачку, газанул, снёс нескольких зулусов, точнее коренных парижан - так ему дали ***ды. и тачку сожгли. на всякий случай. це еуропа.
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феникS
1746738068
Увидел что 39 комментов.Шо за кипеж? Зашел посмотреть а это Тинез Розоп и рылы, он же факейд--- устроили битву меж собой. Гы гы
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