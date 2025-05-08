Сафонов рассказал, как в Париже празднуют День Победы

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от празднования Дня Победы в Париже. В Европе это 8 мая.

«Сегодня День Победы во Франции отмечают. Куча полиции, перекрыты дороги, везде ограждения, пускают только тех, кто живет в этом районе.

Не знаю, получится или не получится сходить посмотреть, что будет около [Триумфальной] арки.

Думаю, что сегодня в Париже будет большое празднование. Получается, второй день подряд», – сказал Сафонов.