Вагнер Лав раскрыл, на что потратил деньги, заработанные в ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о заработке в России.
– В твоей карьере были премиальные больше, чем в ЦСКА?
– Нет, больше я никогда не получал. Это были самые большие премиальные.
– Карвальо на премиальные от ЦСКА открыл кучу бизнесов в своем городе. У тебя что-то осталось с этого? Либо ты живешь здесь и сейчас одним днем?
– Я тоже кое-что сохранил, купил дом своим родителям, сестре, своим детям, обеспечил детям будущее.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: CSKA TV