Вагнер Лав раскрыл, на что потратил деньги, заработанные в ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о заработке в России.

– В твоей карьере были премиальные больше, чем в ЦСКА?

– Нет, больше я никогда не получал. Это были самые большие премиальные.

– Карвальо на премиальные от ЦСКА открыл кучу бизнесов в своем городе. У тебя что-то осталось с этого? Либо ты живешь здесь и сейчас одним днем?

– Я тоже кое-что сохранил, купил дом своим родителям, сестре, своим детям, обеспечил детям будущее.