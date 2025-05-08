Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» доказал, что Эрнандес Эрнандес болеет за «Барселону» – он обслужит воскресное Эль Класико

«Реал» доказал, что Эрнандес Эрнандес болеет за «Барселону» – он обслужит воскресное Эль Класико

Вчера, 18:29
6

Клубное ТВ «Реала» выпустило новый ролик о судействе в преддверии гостевого матча 35-го тура Примеры против «Барселоны».

  • Эль Класико пройдет в воскресенье, 11 мая, в 17:15 мск.
  • Его обслужит арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.
  • В случае поражения «Реал» отстанет от «Барсы» на 7 очков.

«В предыдущих четырех класико он [Эрнандес Эрнандес] допустил серьезные ошибки, приняв неожиданные решения, которые повлияли на результат.

Эрнандес Эрнандес, который работает в первом дивизионе уже 13 лет, с детства болеет за «Барселону», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

В ролике RMTV был показан фрагмент интервью Эрнандеса Эрнандеса 30-летней давности, в котором он сказал, что его любимый клуб – «Барселона».

Еще по теме:
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
«Ливерпуль» не хочет помогать «Реалу» заявить Трента на клубный ЧМ
Бекхэм рассказал, как «Манчестер Юнайтед» пытался продать его «Барселоне»
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Барселона Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
almanev
1746718893
Дайте статистику Барсы при его судействе
Ответить
темирхан
1746719780
да пошлите этих дебилов из мадрида уже нах...! как же так! они же без трофеев по сути останутся! только межконтинентальный кубок! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!
Ответить
Spartak_forv@
1746720171
У Мадрид-Шоу там есть хоть один судья,который не с детства за Барсу?
Ответить
Тинез Розоп
1746722814
Везде есть свой Карась…
Ответить
zigbert
1746729096
Об этом могли узнать намного раньше но почему то решили опубликовать в преддверии Эль Класико.
Ответить
САНЁК17
1746730413
Не зря говорят варселона
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
2
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Ривалдо назвал условие, при котором «Барселона» выиграет много титулов
12:21
2
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
В «Сосьедаде» оценили сроки возвращения Захаряна к тренировкам
10:36
Бекхэм рассказал, как «Манчестер Юнайтед» пытался продать его «Барселоне»
Вчера, 22:49
Фото«Реал» доказал, что Эрнандес Эрнандес болеет за «Барселону» – он обслужит воскресное Эль Класико
Вчера, 18:29
6
Хаби Алонсо не рассчитывает на шестерых игроков «Реала»
Вчера, 17:18
9
Видео«Кадис» из Сегунды опубликовал забавный тикток с Хасбиком, упомянув «Реал»
Вчера, 13:26
«Реал» увеличил предложение по Тренту
6 мая
В Испании сообщили, когда «Реал» объявит об уходе Анчелотти
6 мая
Рафинья из «Барселоны» назвал самого недооцененного игрока «Реала»
6 мая
1
Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом
6 мая
В «Реале» приняли окончательное решение по Анчелотти
5 мая
Рафинья из «Барселоны» мог стать чемпионом Европы: «К счастью, паспорт не пришел вовремя»
5 мая
1
Стало известно, сколько «Реал» предложил «Ливерпулю», чтобы забрать Трента до клубного ЧМ
5 мая
Мбаппе вплотную приблизился к историческому рекорду «Реала»
5 мая
«Реал» договорился о переходе первого новичка
5 мая
Стало известно, сколько игроков «Реал» может подписать летом
5 мая
Примера. Дубль Мбаппе помог «Реалу» выиграть у «Сельты» (3:2)
4 мая
Примера. «Барселона» между матчами с «Интером» добилась волевой победы над аутсайдером (2:1)
3 мая
Анчелотти назвал конкретную дату, когда прояснит свое будущее
3 мая
1
Новая информация о состоянии здоровья Захаряна
3 мая
ФотоЯмаль в 17 лет забил и ассистировал в 5 раз больше, чем Месси и Роналду вместе взятые
3 мая
Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля
3 мая
2
Флик ответил на вопрос об основном вратаре «Барселоны» после выздоровления тер Стегена
3 мая
2
«Реал» озвучил топ-клубам АПЛ цену на Родриго
3 мая
1
«Реал» хочет купить защитника «Бенфики» с помощью «Манчестер Юнайтед»
2 мая
Ямаль назвал лучшего игрока в истории
2 мая
1
Бразилия готова к компромиссам ради назначения Анчелотти
1 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 