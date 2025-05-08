«Реал» доказал, что Эрнандес Эрнандес болеет за «Барселону» – он обслужит воскресное Эль Класико

Клубное ТВ «Реала» выпустило новый ролик о судействе в преддверии гостевого матча 35-го тура Примеры против «Барселоны».

Эль Класико пройдет в воскресенье, 11 мая, в 17:15 мск.

Его обслужит арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

В случае поражения «Реал» отстанет от «Барсы» на 7 очков.

«В предыдущих четырех класико он [Эрнандес Эрнандес] допустил серьезные ошибки, приняв неожиданные решения, которые повлияли на результат.

Эрнандес Эрнандес, который работает в первом дивизионе уже 13 лет, с детства болеет за «Барселону», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

В ролике RMTV был показан фрагмент интервью Эрнандеса Эрнандеса 30-летней давности, в котором он сказал, что его любимый клуб – «Барселона».