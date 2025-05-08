Вагнер Лав ответил на призыв вернуться в ЦСКА

Стало известно, готов ли Вагнер Лав снова выступать за ЦСКА.
40-летний бразилец ответил на соответствующий вопрос в интервью клубной пресс-службе.
– Ты в курсе, что любого нападающего ЦСКА до сих пор сравнивают с тобой? Кто бы ни приехал к нам, болельщики говорят: «Это не Вагнер Лав. Везите нам такого, как Вагнер Лав».
– Если вы хотите, чтобы я вернулся, я вернусь. Я в отличной форме, я до сих пор играю.
Пожалуйста, если вы хотите, чтобы Вагнер Лав вернулся, Вагнер Лав вернется. Я продолжаю свою профессиональную карьеру, продолжаю играть.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: CSKA TV