Вагнер Лав ответил на призыв вернуться в ЦСКА

Стало известно, готов ли Вагнер Лав снова выступать за ЦСКА.

40-летний бразилец ответил на соответствующий вопрос в интервью клубной пресс-службе.

– Ты в курсе, что любого нападающего ЦСКА до сих пор сравнивают с тобой? Кто бы ни приехал к нам, болельщики говорят: «Это не Вагнер Лав. Везите нам такого, как Вагнер Лав».

– Если вы хотите, чтобы я вернулся, я вернусь. Я в отличной форме, я до сих пор играю.

Пожалуйста, если вы хотите, чтобы Вагнер Лав вернулся, Вагнер Лав вернется. Я продолжаю свою профессиональную карьеру, продолжаю играть.