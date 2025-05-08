Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями по случаю выхода своей команды в финал ЛЧ.

Парижане накануне прошли «Арсенал».

Сафонов провел оба полуфинала в запасе.

Соперник по финалу – «Интер» (31 мая).

«Всех поздравляю с победой. Думаю, все, кто смотрели матч, получили незабываемые эмоции. Очень классный матч, очень интересный, куча моментов.

Где-то везло нам, где-то – сопернику. По итогу мы оказались сильнее. И теперь увидимся уже в Мюнхене.

Что можно сказать по игре. Мне кажется, было интересно. Соперник показал хорошую игру, хороший прессинг. Первый тайм для нас начался вообще тяжело. Но по итогу мы забили, и, в принципе, дальше всe было поспокойнее. Не так сильно переживали.

На скамейке были бешеные эмоции, все радовались, все заряжены. У всех одна цель. Остался последний шаг до мечты», – сказал Сафонов.